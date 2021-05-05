В Україні ситуація з коронавірусною інфекцією увійшла в стадію стабілізації. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді під головуванням Президента України. Шостий тиждень поспіль статистика показує відсутність зростання випадків зараження Covid-19.

Не стала винятком і минула доба. Хоча лікарі-інфекціоністи прогнозують сплеск захворюваності після закінчення травневих свят.

Найближчим часом з червоної зони епідемічної небезпеки повинні вийти Харківська, Хмельницька та Чернівецька області.

Червоний рівень небезпеки зберігається в Сумській, Полтавській та Запорізькій областях.

Найбільше зростання захворюваності демонструють Донецька (287), Одеська (216), Дніпропетровська (213) і Черкаська (177) області.

Стали відомі результати досліджень, проведених вченими КПІ та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб на тему: коли в Україні має сформуватися колективний імунітет. Ґрунтуючись на факторах дефіциту вакцин і вкрай низьких темпах вакцинації, вчені дійшли висновку, що це відбудеться не раніше 2023 року.

Індія

В Індії зафіксовано 382 315 нових випадків зараження Covid-19, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148 осіб.

Число летальних випадків вже досягло позначки в 226 188 осіб, за добу померло 3 780 людей. Це найвищий показник за останні дні.

Незважаючи на важку ситуацію з ростом хворих і померлих від коронавірусної інфекції, влада Індії поки що утримуються від введення нового локдауну.

Євросоюз

Країни ЄС налаштовані на пом’якшення умов в’їзду для туристів. Перш за все мова йде про мандрівників, які мають паспорта вакцинації або негативний тест на коронавірус.

Саміт G7

На саміті G7 в Лондоні індійська делегація, разом з міністром закордонних справ, змушена була піти на самоізоляцію.

Таке рішення було прийнято після того, як серед членів делегації зафіксували два випадки Covid-19.

Тепер члени делегації будуть віртуально брати участь в офіційних зустрічах.

Сумне лідерство

Згідно з останніми даними, пандемія коронавірусу вже забрала понад 3,2 млн життів по всьому світу. Найсильніше (якщо враховувати офіційні дані) від епідемії постраждали США, де число смертей наближається до 578 тис., за Америкою йде Бразилія – ​​більш 408 тис. летальних випадків, потім Мексика – понад 217 тис., на четвертому місці – Великобританія, де померли більше 127 тис. людей.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу – 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

Варто зазначити, що пацієнтів, які одужали, майже втричі більше – 7 728. Загалом в Україні недуг подолали 1 697 358 людей.

За останній день госпіталізували 1 671 людину.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, в Україні померли 45 077 пацієнтів, за добу – 161.

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