У США розробили систему заохочення для американців, які мають менше бажання робити щеплення проти коронавірусу.
Так, президент США Джо Байден закликав роботодавців оплачувати час, який працівники витратять на вакцинацію проти Covid-19.
Для цього в країні відкрили програму податкового кредиту, яка компенсує бізнесу витрати на надання працівникові вільного часу для щеплення.
До такої ініціативи в країні долучилось вже тисяча компаній.
– Ми також співпрацюємо з продуктовими магазинами для надання знижок для покупців, які приходять туди, щоб зробити щеплення, – зазначив Джо Байден.
Крім того, влада країни співпрацює з великими спортивними лігами, щоб започаткувати спеціальні акції для своїх вболівальників.
Йдеться про роздачу квитків, знижки на товари та організацію програми вакцинації на стадіоні.
США поділиться вакцинами проти коронавірусу
До 4 липня США відправить близько 10% своїх вакцин проти коронавірусу в інші країни.
Так, Америка направила препарат AstraZeneca в Канаду і Мексику. Переговори щодо передачі вакцин до інших країн ще тривають.
Раніше влада США заявила, що надасть Індії допомогу для боротьби з поширенням коронавірусу на $100 млн.
Детальніше про те, яким чином США має намір ділитися вакцинами проти коронавірусу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.