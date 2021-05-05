У США розробили систему заохочення для американців, які мають менше бажання робити щеплення проти коронавірусу.

Так, президент США Джо Байден закликав роботодавців оплачувати час, який працівники витратять на вакцинацію проти Covid-19.

Для цього в країні відкрили програму податкового кредиту, яка компенсує бізнесу витрати на надання працівникові вільного часу для щеплення.

До такої ініціативи в країні долучилось вже тисяча компаній.

– Ми також співпрацюємо з продуктовими магазинами для надання знижок для покупців, які приходять туди, щоб зробити щеплення, – зазначив Джо Байден.

Крім того, влада країни співпрацює з великими спортивними лігами, щоб започаткувати спеціальні акції для своїх вболівальників.

Йдеться про роздачу квитків, знижки на товари та організацію програми вакцинації на стадіоні.

США поділиться вакцинами проти коронавірусу

До 4 липня США відправить близько 10% своїх вакцин проти коронавірусу в інші країни.

Так, Америка направила препарат AstraZeneca в Канаду і Мексику. Переговори щодо передачі вакцин до інших країн ще тривають.

Раніше влада США заявила, що надасть Індії допомогу для боротьби з поширенням коронавірусу на $100 млн.

Детальніше про те, яким чином США має намір ділитися вакцинами проти коронавірусу, читайте в матеріалі Фактів ICTV.