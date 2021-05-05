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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Індії стрімко зростає кількість смертей від Covid-19

В Індії стрімко зростає кількість смертей від Covid-19

У Міністерстві охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148.

Кількість летальних випадків вже досягла відмітки у 226 188 людей. Це найвищий показник за останні дні.

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З 22 квітня в Індії фіксується понад 300 тис. інфікованих щодоби. При цьому зростає кількість тих, хто одужав: вона збільшилася за добу на 338 439 і досягла 16 951 731.

Від Covid-19 за добу в Індії вакцинувалися 1 484 989 людей, загальна кількість щеплених громадян склала 160 494 188.

В Ірані оголосили про успішне випробування на людях власної вакцини від коронавірусу “Фахра”.

Джерело: IndiaFightsCorona

Фото: Pixabay

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