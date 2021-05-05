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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

В Ізраїлі виявлено перший випадок чилійського штаму коронавірусу

В Ізраїлі виявлено перший випадок чилійського штаму коронавірусу

У МОЗ Ізраїлю оголосили, що два випадки бразильського штаму коронавірусу були виявлені серед тих ізраїльтян, які повернулися з-за кордону.

Один з хворих був немовлям, а інший – дорослий, який раніше був щеплений.

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Перший в країні випадок чилійського штаму був також виявлений у вакцинованого ізраїльтянина, який теж повернувся додому з-за кордону.

Всі три випадки були виявлені завдяки національній системі секвенування генома.

У заяві Міністерства охорони здоров’я також відзначається, що ще 19 випадків індійського штаму Covid-19 були виявлені серед іноземців. Таким чином, загальна кількість випадків індійського штаму, виявлених в Ізраїлі, досягло 60.

У Міністерстві охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19, загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні склала 20 665 148.

Джерело: Israel National News

Фото: Pixabay

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