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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Вакцина Pfizer захищає від усіх штамів Covid-19 – директор BioNTech

Вакцина Pfizer захищає від усіх штамів Covid-19 – директор BioNTech

Від усіх відомих штамів коронавірусу захищає вакцина Pfizer-BioNTech.

Про це в інтерв’ю телеканалу СВС заявив директор компанії BioNTech Угур Сахін.

– У нас немає жодних свідчень того, що наша вакцина не діятиме проти наявних штамів Covid-19, – сказав він.

Сахін запевняє, що його компанія “аналізує, чи здатні антитіла, які виробляються після щеплення нашою вакциною, нейтралізовувати відомі штами”.

– Наявні досі дані – дуже обнадійливі стосовно усіх типів штамів коронавірусу, – сказал він.

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Крім того, Сахін повідомив, що вакцина Pfizer-BioNTech зумовлює два типи імунної реакції, тож “двох шарів імунітету достатньо, аби впоратися із наявними штамами”.

– Ми, звісно, моніторимо варіанти вірусу, аби упевнитися в цьому, – підсумував він.

В Україні станом на 5 травня зафіксували 2 090 986 випадків коронавірусу, за добу – 2 576. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників.

Джерело: Укрінформ

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