5 травня всесвітній день гігієни рук. І Факти ICTV разом з лікарем-епідеміологом Людмилою Мухарською вирішили нагадати про важливість миття рук, як спосіб захиститися від хвороб і зупинити розповсюдження шкідливих мікроорганізмів.

– Дуже важливо дотримуватися правил миття рук, – каже Людмила Мухарська. – Змити забруднення можна тільки гарненько потираючи рука об руку.

Як часто потрібно мити руки

Руки потрібно мити, коли необхідно, але обов’язково:

Після відвідування громадських місць (транспорт, магазин, банк, ліфт і т.д.).

Після відвідування туалету.

Перед їжею.

Перед приготуванням їжі.

Після спілкування з хворим, після власного чхання в долоню.

Після контакту з тваринами.

Увага! Доки ви не вимиєте руки, не торкайтеся обличчя, очей, губ! Тому що можна занести інфекцію на слизові оболонки.

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Шість кроків до чистоти

Існує шість основних правил миття рук, які, до речі, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Змочіть руки водою і намильте їх.

Ретельно розітріть мило по всій поверхні рук: долоні, тильну сторону, пальці, зап’ястя. На це у вас піде 30-60 секунд. Заспівайте при цьому куплет і приспів улюбленої пісеньки. Саме стільки часу потрібно, щоб намилити руки.

Потріть долонями тильні сторони кистей.

Потріть між пальцями, уклавши їх в замок.

Ретельно вимийте нігті, краще зі щіточкою.

Змийте мило з рук під краном.

– Витирати руки найкраще паперовим одноразовим рушником, – радить епідеміолог. – Це дуже гарний винахід, який не дає шансів мікробам кочувати від людини до людини.

Миючі засоби

– Керуючись турботою про особисту гігієну, краще вибирати рідке мило, – підкреслює лікар. – На шматочку все ж таки можуть затриматися мікроорганізми, які залишив хтось інший.

Антибактеріальне мило. Найчастіше, його здатність знищувати бактерії – це прийом маркетологів, які підіграють патологічним чистюлям. Адже досягти повного знищення бактерій і вірусів можна тільки застосовуючи хірургічний метод обробки рук з антисептиками, а нам не потрібно так мити руки в побуті.

– Більше того, якщо антибактеріальне мило дійсно вбиває мікроби, то воно може знищити не тільки патогенну мікрофлору, але і потрібні нам мікроорганізми, – підкреслює Людмила Мухарська. – І це може призвести до антибіотикорезистентності, коли жоден антибактеріальний препарат не зможе допомогти вам позбавитися якої-небудь інфекційної хвороби.

Тому вибирайте мило звичайне. Пам’ятайте, що бруд і бактерії важливо змивати зі шкіри, а не знищувати.

Є люди, які визнають лише господарське мило. Так, воно ефективне у змиванні бруду, жиру, але його лужне середовище не дуже добре впливає на стан шкіри: вона пересихає і дає тріщини. Тому господарське мило не підходить для щоденного використання.

Чи потрібна дезінфекція

Дезінфекція потрібна тільки в особливих випадках: спілкування з хворим, відсутність можливості вимити руки водою.

Засіб для дезінфекції вибирайте обережно, дотримуйтеся інструкції із застосування, не захоплюйтеся ним.

Догляд за руками

Якщо шкіра рук пересихає від частого миття або антисептичних засобів, застосовуйте зволожуючий крем по догляду за руками. Вибирайте такий, який довго тримається на шкірі, а не змивається при першому ж контакті з водою.

Після використання антисептика, потрібно нанести на руки крем, але в тому разі, якщо ви перебуваєте не вдома. В іншому випадку потрібно ретельно мити руки з милом, і тільки потім наносити крем, – радить лікар Комаровський.