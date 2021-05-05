Жорсткі локдауни і введений на невизначений час Covid-карантин внесли істотні корективи в розпорядок робочого тижня мільйонів людей в усьому світі. Як позначився масовий перехід на дистанційний формат роботи і навчання на нашому здоров’ї? Це питання стало головною темою дослідження вчених Каліфорнійського університету (США), результати якого не так давно були опубліковані в Journal of Occupational and Environmental Medicine.
Більше половини людей (64%), опитаних в рамках проекту, скаржилися на помітне погіршення самопочуття, пов’язане з небажаною прибавкою у вазі, проблемами зі спиною, шиєю, хребтом, частими головними болями, апатією і почуттям загальної розбитості.
75% респондентів позначили проблеми психологічного характеру, обумовлені відсутністю особистого простору: знизилися увага, креативність та творчий підхід у виконанні поставлених завдань, помітно впав показник продуктивності праці.
Всього лише одна третина опитаних могли похвалитися наявністю окремої кімнати для роботи вдома. Майже 50% змушені ділити робоче місце зі своїми домашніми. Вчені прийшли до висновку, що наявність свого куточка в квартирі або будинку набагато пом’якшило б негативні наслідки дистанційки.
– Дуже важливо мати свій особистий домашній простір. Його наявність дає знати оточуючим вас людям, що ви зайняті, вас не можна відволікати і переривати, – зазначив автор дослідження Бурцін Бекерік-Гербер. – Це мінімізує нервове напруження, пов’язане з переживаннями з приводу неякісно або невчасно виконаної роботи.
Крім того, люди, які були змушені перейти на дистанційний формат роботи, журилися з приводу невміння налагодити правильний, здоровий режим дня. Від спроб це зробити ставало тільки гірше.
Близько 80% респондентів скаржилися на те, що стали більше їсти шкідливої їжі і практично відійшли від фізичної активності. На думку дослідників, корінь зла лежить ще й в тому, що, перебуваючи на дистанційній роботі, люди немов втрачають відчуття часу і, в результаті, переробляють на 1,5-2 години довше, ніж передбачалося.
Опитування також показало, що найбільше від віддаленого режиму роботи постраждали жінки з дітьми. Крім проблем з фізичним здоров’ям, що з’явилися, вони в два рази частіше, ніж чоловіки, скаржилися на депресію.
Як не страждати на дистанційці – поради психолога
Проаналізувавши численні спілкування з людьми, котрі відчувають ряд труднощів у зв’язку з переходом на дистанційний формат роботи і навчання, психолог Наталя Губенко визначила ряд ключових моментів, які реально допоможуть “удальонщикам” відчути себе бадьоріше, здоровіше і активніше.
Для цього, на думку Наталії Губенко, потрібно:
- прокидатися за 1,5-2 години до початку робочого дня
- працювати – вдень, спати – вночі
- починати ранок із приємних (смачних) ритуалів
- дотримуватися розкладу, складеного завчасно
- обов’язково відволікатися на перерви
- приймати їжу чітко по годинах.
Тим часом Факти ICTV дізналися, де і за якою ціною можна добре відпочити під час карантину.
Джерело: JOEM