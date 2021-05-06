Ризик виникнення тромбозу мозкової оболонки і глибоких вен трапляється в 11 з 100 тис. випадків щеплення першою дозою вакцини AstraZeneca. До таких висновків прийшли вчені з Норвегії і Данії, повідомляє BMJ.

Група вчених з Норвегії і Данії провела дослідження із залученням даних 280 тис. осіб у віці від 18 до 65 років. За ними спостерігали протягом 28 днів після щеплення.

При цьому вчені не виявили ніяких ознак збільшення кількості артеріальних тромбів, небезпечних ризиком отримання серцевих нападів і інсультів.

– Ризики венозних тромбоемболічних подій, описаних в дослідженні, невеликі, і результати слід інтерпретувати в контексті переваг вакцинації проти Covid-19 як на громадському, так і на індивідуальному рівні, – зазначили вчені в статті.

Дослідники резюмували: вакцина AstraZeneca, безсумнівно, є хорошим вибором, незважаючи на можливі ризики, про які повідомляється в цьому дослідженні.

А між тим, Факти ICTV дізналися, чи готова Україна до запровадження паспортів вакцинації.

Джерело: BMJ