У Києві станом на 6 травня виявили 622 нових випадки коронавірусу. У столиці різко погіршилася епідситуація.
Загалом у місті підтвердили 197 357 випадків хвороби.
Хто захворів за добу:
- 339 жінок – від 19 до 85 років;
- 254 чоловіки – від 19 до 84 років;
- 17 дівчаток – від 3 місяців до 15 років;
- 12 хлопчиків – від 5 днів до 16 років.
За добу у Києві – 23 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 720.
704 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 125 315.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському (147), Святошинському (100) та Дарницькому (99) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.