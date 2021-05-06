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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Епідситуація погіршилася: за добу у Києві на Covid-19 захворіло 622 людини

дівчина у масці

У Києві станом на 6 травня виявили 622 нових випадки коронавірусу. У столиці різко погіршилася епідситуація.

Загалом у місті підтвердили 197 357 випадків хвороби.

Хто захворів за добу:

  • 339 жінок – від 19 до 85 років;
  • 254 чоловіки – від 19 до 84 років;
  • 17 дівчаток – від 3 місяців до 15 років;
  • 12 хлопчиків – від 5 днів до 16 років.

За добу у Києві – 23 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 720.

704 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 125 315.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському (147), Святошинському (100) та Дарницькому (99) районах.

коронавірус у Києві 6 травн

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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