У Києві станом на 6 травня виявили 622 нових випадки коронавірусу. У столиці різко погіршилася епідситуація.

Загалом у місті підтвердили 197 357 випадків хвороби.

Хто захворів за добу:

339 жінок – від 19 до 85 років;

254 чоловіки – від 19 до 84 років;

17 дівчаток – від 3 місяців до 15 років;

12 хлопчиків – від 5 днів до 16 років.

За добу у Києві – 23 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 720.

704 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 125 315.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському (147), Святошинському (100) та Дарницькому (99) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: