Міністерство охорони здоров’я цього року пришвидшило темпи роботи в частині старту державних закупівель.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

– У 2021 році в державному бюджеті України на виконання бюджетної програми щодо забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру передбачено бюджетних асигнувань загалом на суму 10,3 млрд грн, – нагадала вона.

Шаталова також додала, що державному підприємству “Медичні закупівлі України” доручено закупівлю лікарських засобів та медичних виробів на 6,3 млрд грн.

– Це стосується 530 номенклатурних позицій, – підсумувала заступниця міністра охорони здоров’я.

МОЗ фіналізує технічне завдання для розробки електронної системи управління замовленням ліків та медичних виробів, їх залишками, збором потреби, графіками постачання і планування.