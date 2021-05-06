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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

МОЗ пришвидшило закупівлі лікарських засобів

МОЗ пришвидшило закупівлі лікарських засобів

Міністерство охорони здоров’я цього року пришвидшило темпи роботи в частині старту державних закупівель.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

– У 2021 році в державному бюджеті України на виконання бюджетної програми щодо забезпечення медичних заходів, окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру передбачено бюджетних асигнувань загалом на суму 10,3 млрд грн, – нагадала вона.

Шаталова також додала, що державному підприємству “Медичні закупівлі України” доручено закупівлю лікарських засобів та медичних виробів на 6,3 млрд грн.

– Це стосується 530 номенклатурних позицій, – підсумувала заступниця міністра охорони здоров’я.

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Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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