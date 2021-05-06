Коронавірус буде постійно мутувати, але Covid-вакцина запобігатиме важкому перебігу хвороби.

Про це заявив викладач Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта.

– Мутації, які відбуваються зараз із вірусом, призводять до того, що створити критичну масу людей, які би були повністю захищені від вірусу, не вдасться, – сказав він.

За його словами, основне завдання вакцинації, яке перед собою ставлять і США і інші країни — це запобігти тяжкому перебігу захворювання.

– Ми зараз точно розуміємо, що вакцини, які присутні на ринку, дозволяють запобігати не інфекції, а запобігають тяжкому перебігу захворювання. Через це вірус буде постійно перебувати у суспільстві до того часу, поки не перехворіють усі люди, — сказав Курпіта.

Читайте МОЗ пришвидшило закупівлі лікарських засобів

Також він підкреслив, що віруси мутують постійно і кожного разу коронавірус приносить нові сюрпризи.

– Найбільше зараз говорять про три штами вірусу — це бразильський, британський та південно-африканський, у яких відбулись мутації у шипі, що дозволяє вірусу легше проникати у організм і швидше передаватись від людини до людини, а також уникати імунної відповіді, — підсумував Курпіта.

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу. Щеплення роблять вакциною від Pfizer і BioNTech. Детальніше про імунізацію від коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.