PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Нацплан Covid-вакцинації недовиконаний у чотири рази – KSE

Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус

Національний план вакцинації від Covid-19 за квітень поточного року недовиконано в чотири рази.

Про це під час прес-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Нацплан передбачав проведення у квітні понад 2,5 млн вакцинацій, проте в Україні ввели менше ніж 800 тис. доз вакцини. При цьому планові постачання вакцин виконані у повному обсязі, – сказав він.

За його словами, план передбачав постачання вдвічі менше вакцин, ніж запланована кількість щеплень.

– Така тенденція зберігається до кінця року. У Нацплані передбачено постачання 22 млн доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 млн доз вакцин, – сказав Ганиченко.

При цьому він додав, що до плану поки що не внесені 20 млн доз вакцини Pfizer, які законтрактувала країна.

Читайте
В Україні сплеск заражень, в Ізраїлі озвучили ефективність Pfizer: Covid-новини 6 травня

Очікується, що недовиконані у квітні обсяги вакцинації розподілять між наступними місяцями.

Технічно Україна готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pexels

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка