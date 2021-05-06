Національний план вакцинації від Covid-19 за квітень поточного року недовиконано в чотири рази.

Про це під час прес-брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

– Нацплан передбачав проведення у квітні понад 2,5 млн вакцинацій, проте в Україні ввели менше ніж 800 тис. доз вакцини. При цьому планові постачання вакцин виконані у повному обсязі, – сказав він.

За його словами, план передбачав постачання вдвічі менше вакцин, ніж запланована кількість щеплень.

– Така тенденція зберігається до кінця року. У Нацплані передбачено постачання 22 млн доз вакцин, при цьому до кінця року планується ввести 48 млн доз вакцин, – сказав Ганиченко.

При цьому він додав, що до плану поки що не внесені 20 млн доз вакцини Pfizer, які законтрактувала країна.

Очікується, що недовиконані у квітні обсяги вакцинації розподілять між наступними місяцями.

Технічно Україна готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей.