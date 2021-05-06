Відома приказка “Людина сама собі риє собі могилу за допомогою ложки” в черговий раз знайшла своє підтвердження. Цього разу – у вигляді результатів досліджень вчених Трініті-коледжу Дубліна, які підтвердили: надлишкові вага і повнота з високим ступенем ймовірності можуть стати пусковими механізмами розвитку таких важких патологій, як судинна деменція і хвороба Альцгеймера.

Йдеться про безпосередній вплив фактору ожиріння і надмірної ваги на зниження кровотоку в головному мозку.

В ході проекту було застосовано науковий метод, який часто практикується в соціології і психології, – лонгітюдний. Його суть полягає у вивченні однієї і тієї ж групи людей протягом певного часу, за який люди встигають радикально змінити свої очевидні, яскраво виражені звички.

Епідемія ожиріння

На відміну від коронавірусної, ця епідемія вже давно і надійно захопила світ. Тільки за офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 1 млрд дорослих страждають від надмірної ваги, більше 300 мільйонів – від ожиріння. Всі ці люди входять в глобальну групу ризику, яка помітно впливає на світові показники хронічних патологій і інвалідності. А з урахуванням величезного навантаження на імунну систему при ожирінні, ця проблема набуває особливої ​​актуальності в епоху коронавірусної пандемії.

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Ось чому дослідження, подібні Дублінському, спрямовані на боротьбу з наслідками ожиріння, особливо по відношенню до людей більш зрілого віку, входять в розряд пріоритетних.

На талії – плюс, в тривалості життя – мінус

У своїй роботі вчені брали за основу три показники: індекс маси тіла (ІМТ), співвідношення талії і стегон і окружність талії, фізичну активність людей у ​​віці 50+.

За допомогою високоточної сучасного обладнання дослідники прийшли до висновку, що надмірна вага в набагато більшому ступені, ніж вік, впливає на зниження кровотоку в головному мозку.

Базові висновки проекту виглядають так:

чим вище ІМТ, тим більше страждає від кисневого голодування головний мозок в зв’язку з низьким кровопостачанням

збільшення об’єму талії всього на 1 сантиметр у віці 50+ дорівнює зменшенню тривалості життя на 1 рік

чим вище рівень фізичної активності, тим менше зв’язок між зниженням кровотоку в головному мозку і ожирінням.

Що робити – загальні рекомендації

Вчені рекомендують не менше 1,5-2 в день присвячувати фізичній активності. Йдеться про помірні навантаження. Такі як швидка ходьба, їзда на велосипеді. У залік йде і робота в саду. Якщо таке навантаження стане регулярним і звичним, воно потенційно поліпшить кровообіг.

– Постійне і здорове кровопостачання мозку має вирішальне значення, оскільки воно забезпечує постачання достатньої кількості кисню і поживних речовин для правильного функціонування мозку, – зазначає науковий співробітник TILDA і провідний автор доктор Сильвін Найт. – Якщо кровотік в головному мозку порушується, з віком це може привести до серйозних проблем зі здоров’ям, таким як підвищення ризику деменції і хвороби Альцгеймера.

За словами співавтора дослідження професора Роуз Енн Кенні, ожиріння і старіння мають дуже схожі біологічні ефекти. Хвороби, що обумовлені старінням, аналогічні хворобам, викликаним ожирінням і надлишковою вагою – серцево-судинні патології, цукровий діабет, високий кров’яний тиск, ниркова недостатність, артрит, сприйнятливість до інфекцій, включаючи Covid-19.

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