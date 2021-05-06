Туризм в пандемію: куди пускають українців і чи змінять щось ковід-паспорти

Боротьба з коронавірусною хворобою не стоїть на місці, і навіть попри індійський штам світ з надією дивиться у майбутнє.

Країни, в яких триває потужна кампанія з вакцинації, готуються до відкриття своїх кордонів для туристів, яких щепили від коронавірусної хвороби.

Йдеться про так звані Covid-паспорти, про які почали говорити ще на початку 2021 року.

Та чи справді їхнє застосування допоможе країнам відкрити свої кордони?

Поступове відкриття

Країни почали потроху відкривати свої кордони ще минулого року. Сфера туризму чи не найбільше постраждала від пандемії коронавірусу і не могла довго простоювати.

Через це кожна країна шукає можливості для відкриття. Звичайно, нині орієнтуються на ситуацію в кожній окремій державі, щоб звести до мінімуму ризики нового спалаху захворювання.

Тобто нині в інші країни навряд чи пускатимуть жителів Індії через масштабний спалах Covid-19.

Українців, навіть попри нещодавні проблеми з розповсюдженням хвороби, радо приймають у багатьох країнах світу. Звичайно, із дотриманням усіх протиепідемічних норм.

Дозволяють в’їзд громадян України за певних умов у:

США (негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за три доби до прибуття);

Єгипет (негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за три доби до прибуття);

Сербію (негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за дві доби до прибуття);

Болгарію (за наявності документа про вакцинацію від коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання протягом останніх шести місяців);

Чорногорію;

Албанію.

Подорожувати українці можуть і в Туреччину, але зі страховим полісом із покриттям лікування Covid-19 та обов’язковим медоглядом на кордоні. Якщо ж виявлять симптоми хвороби, то доведеться здати ПЛР-тест.

Також за 72 години до приїзду потрібно заповнити спеціальну електронну форму.

Для подорожі в Туніс також доведеться здавати ПЛР-тест за 72 години до посадки, а пересуватися рекомендується лише у туристичному транспорті.

Туристичні подорожі в Хорватію вимагають підтвердження повної оплати місця проживання на період перебування в країні.

Також вас попросять надати результати ПЛР-тесту, зробленого не пізніше ніж за 48 годин до приїзду, довідку про вакцинацію або одужання від Covid-19 протягом останніх 180 днів. Без них доведеться побути на самоізоляції.

Звичайно, це не всі країни, які дозволяють приїжджати туристам. Міністерство закордонних справ постійно оновлює список таких держав та їхніх вимог.

Новий вид “віз”

Для більшої безпеки туризму країни Євросоюзу збираються запровадити Європейський зелений пропуск, який в Україні назвали паспортом вакцинації.

Запустити рішення планують десь в середині червня. Проте його підтримка в ЄС – неоднозначне питання. Країни, для яких туризм є важливою галуззю, точно погодяться на це рішення.

– Відновлення подорожей і туризму має вирішальне значення для відновлення світової економіки через прямий і непрямий економічний вплив, який цей сектор здійснює на інші. Пандемія – це можливість сформувати більш стійкий і інклюзивний туристичний сектор, – йдеться у спільній заяві представників G20.

Попри таку увагу до цього рішення, воно не запроваджує нічого нового. Просто умови для в’їзду в країни Євросоюзу узагальнять і вимагатимуть лише Європейський зелений пропуск, який стане такою собі пандемічною “візою”.

Вона має надати можливість туристам зберігати на своєму смартфоні інформацію про вакцинацію від коронавірусу, негативний ПЛР-тест та нещодавні інфікування.

Допуск вакцинованих осіб пропонують регулювати залежно від препаратів, які визнають в Європі. Але в Єврокомісії не виключають варіанту, за якого ЄС допускатиме громадян, яким зробили щеплення вакцинами, схваленими ВООЗ для екстреного застосування.

Нині ж Євросоюз затвердив до застосування чотири вакцини:

AstraZeneca;

Janssen (Johnson & Johnson);

Pfizer-BioNTech;

Moderna.

Нова система має працювати за допомогою QR-кодів, які міститимуть всю необхідну інформацію для в’їзду в країни ЄС.

Важливість Європейського зеленого пропуску і в тому, що Євросоюз працює спільно з ВООЗ, щоб їхній документ визнавали і за межами ЄС. Тобто в майбутньому він може стати важливим міжнародним механізмом. Та нині варто притримати оптимізм.

Нові питання

Сьогодні щодо Європейського зеленого пропуску залишається занадто багато запитань. Як щодо його функціонування, так і щодо необхідності його запровадження найближчим часом.

Останні дослідження свідчать про те, що вакциновані особи виділяють меншу кількість вірусних частинок, якщо все ж захворіють на Covid-19.

– Результати показують, що інфекції, які виникають за 12 днів або більше після вакцинації, суттєво зменшують вірусні навантаження на момент тестування, потенційно впливаючи на вихід вірусу та його заразність, а також на тяжкість захворювання, – йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature Medicine.

Однак проблема в тому, що у нас занадто мало даних. Крім того, згідно з графіком New York Times, станом на 5 травня в усьому світі зробили близько 1,19 млрд щеплень.

Через необхідність двох доз вакцини можна з упевненістю сказати, що перше щеплення не отримали навіть 1 млрд осіб.

Інші ж побоювання стосуються реалізації проекту. Навіть якщо напрацювання технічного рішення вже є, їх потрібно запровадити протягом наступного місяця.

– Якщо ми зможемо домовитися на політичному рівні, технічне рішення буде готове вчасно. Якщо цього не зробити, ми ризикуємо роздробити всю Європу несумісними національними рішеннями. Ми ризикуємо запровадити різноманітні документи, які неможливо прочитати та перевірити в інших державах-членах ЄС. І ми ризикуємо розповсюдженням підроблених документів, а разом із цим і поширенням вірусу, і недовірою громадян, – заявив єврокомісар з питань юстиції, прав та громадянства Дідьє Рейндерс.

Ще одне питання до системи – її загальне функціонування. Й досі не зрозуміло, чи доведеться пред’являти зелений пропуск для відвідування громадських закладів і як видаватимуть документ, особливо коли йдеться про туристів.

Як функціонуватиме додаток – поки теж ніхто не знає. Одним з варіантів є створення єдиної системи, яка дозволить власним додаткам країн комунікувати між собою.

Також важливо розробити механізм реєстрації у системі вже вакцинованих осіб. Хоча в Україні заявляють, що готові до введення таких “паспортів” і чекають лише на рішення Євросоюзу.

– Ми технічно готові до їхнього запровадження. Ми чекаємо на рішення Європейського союзу. Це необхідно для того, аби повністю синхронізуватися з ними, – каже міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Загалом, у європейському рішенні щодо “ковід-паспортів” ще занадто багато невідомих для того, щоб оцінити, наскільки ефективним воно буде одночасно у відкритті кордонів і протистоянні розповсюдженню коронавірусу.

Залишається лише чекати на рішення Євросоюзу і тоді вже прогнозувати, до чого воно може призвести.

Адже країни вже неодноразово відкривали кордони лише для того, щоб за кілька місяців знову зачинитися на карантин.