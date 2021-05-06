МОЗ фіналізує технічне завдання для розробки електронної системи управління замовленням ліків та медичних виробів, їх залишками, збором потреби, графіками постачання і планування.

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

За її словами, цього року заплановано запуск програмного модуля щодо списання ліків через електронні рецепти.

– Водночас ми стикнулися з дуже великою потребою необхідності уніфікації державного реєстру лікарських засобів. Це дозволить об’єднати всі бази даних за допомогою унікального кодування кожного лікарського засобу, – сказала Шаталова.

Заступниця міністра охорони здоров’я додала, що така практика вже існує у багатьох розвинених країнах та суттєво спрощує облік та моніторинг ліків.

– Наразі розглядаємо різні підходи. Одним з яких є кодування за допомогою букв та цифр. Такий код міститиме назву виробника лікарського засобу, дозування, торгове найменування, лікарські форми та типи первинної упаковки, – пояснила вона.

Наостанок Шаталова зазначила, що загалом 23 уніфіковані знаки, букви та цифри будуть зрозумілі кожному фахівцю від аптекаря до лікаря, який буде виписувати рецепт.

Через дефіцит вакцин і вкрай низькі темпи вакцинації Україна може не подолати Covid-пандемію у 2022 році. А колективний імунітет українці можуть набути лише у 2023 році.