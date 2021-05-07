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Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

Україна готова надати Індії кисень – Шмигаль

Денис Шмигаль

Уряд України запропонував підтримку Індії, де щодоби фіксують рекордну кількість інфікувань та смертей від Covid-19. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Як і всі країни, ми звернулись до Індії та запитали, яка допомога від України може бути надана. Вони відмовились від усього, окрім кисню, – повідомив очільник уряду в ефірі програми Право на владу.

За словами прем’єр-міністра, Україна готова надати Індії кисень.

– Зараз технічно відпрацьовуються ці питання. І ми також будемо в колі держав, які підтримують Індію, – запевнив Денис Шмигаль.

Коронавірус в Індії

Станом на 5 травня в Міністерстві охорони здоров’я і добробуту сім’ї Індії заявили про 382 315 нових випадків зараження Covid-19.

Загальна кількість інфікованих за весь час епідемії в країні становила 20 665 148.

Кількість летальних випадків вже досягла відмітки у 226 188 людей. Це найвищий показник за останні дні.

Понад 300 тис. інфікованих щодоби в Індії фіксується з 22 квітня.

Детальніше про коронавірус в Індії читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Урядовий портал

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