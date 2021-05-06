Румунія має намір надати Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

– Ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 тис. доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 тис. доз вакцини Україні, – сказав він.

Крім цього Кицу додав, що на фінальній стадії знаходиться рішення про продаж до Молдови 200 тис. доз вакцини в місяць.

Коронавірус буде постійно мутувати, але Covid-вакцина запобігатиме важкому перебігу хвороби.