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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Україна отримає від Румунії 100 тис. доз вакцини AstraZeneca

Україна отримає від Румунії 100 тис. доз вакцини AstraZeneca

Румунія має намір надати Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це на пресконференції заявив прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу.

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– Ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 тис. доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 тис. доз вакцини Україні, – сказав він.

Крім цього Кицу додав, що на фінальній стадії знаходиться рішення про продаж до Молдови 200 тис. доз вакцини в місяць.

Коронавірус буде постійно мутувати, але Covid-вакцина запобігатиме важкому перебігу хвороби.

Джерело: Українська правда

Фото: Pixabay

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