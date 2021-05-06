Технічно Україна готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

За його словами, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів.

– Щодо паспортів вакцинації. Ми технічно готові до їхнього запровадження. Ми чекаємо на рішення Європейського союзу. Це неохідно для того, аби повністю синхронізуватися з ними, – пояснив він.

При цьому Немчінов зазначив, що Україна може робити документи в електронному або паперовому вигляді. І навіть у форматі QR-кодів.

Також міністр Кабінету міністрів підкреслив, що імунні паспорти, на відміну від паспортів вакцинації, містять інформацію про наявність антитіл у людини на певний період, після подолання коронавірусу.

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Наостанок Немчінов запевнив, що Україна може ввести ці документи досить швидко.

Румунія має намір надати Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.