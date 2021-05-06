В Ізраїлі, де значну кількість громадян імунізували вакциною від компаній Pfizer та BioNTech, досліджували ефективність речовини.
Вони спостерігали за щепленими та оцінили вакцину.
За результатами їхніх досліджень, речовина на 95% ефективна проти інфекції, госпіталізації та смерті від коронавірусу. Це можливо, якщо людина отримала дві дози вакцини.
Під час імунізації однією дозою ефективність буде нижчою: 58% – захист від інфекції, 76% – від госпіталізації, 77% – від смерті.
Автори стверджують, що їхнє дослідження підтверджує, що вакцинація – ефективний метод боротьби з коронавірусом.
Вакцинація проти коронавируса
З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.
Щеплення роблять вакциною від Pfizer і BioNTech.
Детальніше про імунізацію від коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Lancet