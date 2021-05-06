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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

В Ізраїлі вивчили ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech – дослідження

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

В Ізраїлі, де значну кількість громадян імунізували вакциною від компаній Pfizer та BioNTech, досліджували ефективність речовини.

Вони спостерігали за щепленими та оцінили вакцину.

За результатами їхніх досліджень, речовина на 95% ефективна проти інфекції, госпіталізації та смерті від коронавірусу. Це можливо, якщо людина отримала дві дози вакцини.

Під час імунізації однією дозою ефективність буде нижчою: 58% – захист від інфекції, 76% – від госпіталізації, 77% – від смерті.

Автори стверджують, що їхнє дослідження підтверджує, що вакцинація – ефективний метод боротьби з коронавірусом.

Вакцинація проти коронавируса

З грудня 2020 року у світі триває вакцинація проти коронавірусу.

Щеплення роблять вакциною від Pfizer і BioNTech.

Детальніше про імунізацію від коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Lancet

Фото: Depositphotos

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