У світі станом на 6 травня було зафіксовано понад 155 млн випадків коронавірусу. Найбільше підтверджених випадків зараження Covid-19 зафіксовано в США, Індії та Бразилії. У той же час ситуація з поширенням захворювання в Україні також не покращується: за добу зафіксовано майже втричі більше нових випадків коронавірусу.

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Коронавірус в Україні

За минулу добу вУкраїні на коронавірус захворіли 6 038 людей, що є найвищим показником за останні дні. Водночас одужав за 24 години 14 351 хворий. Але за день померли від ускладнень 374 українці.

Київ на сьогодні є антилідером за кількістю нових випадків – 622, у Донецькій області – 599, у Харківській та Дніпропетровській – 544 та 543.

Викладач Школи охорони здоров’я Києво-Могилянської академії Володимир Курпіта заявив, що коронавірус буде постійно мутувати, але Covid-вакцина запобігатиме важкому перебігу хвороби.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов зазначив, що технічно Україна готова до запровадження паспортів вакцинації для подорожей.

Коронавірус в світі

Лідерами за стрімкістю поширення коронавірусу є США – 32 557 606. Далі йдуть Індія — 21 077 410 та Бразилія — 14 930 183. До першої десятки також входять Франція — 5 767 541, Туреччина — 4 955 594, Росія — 4 792 354, Велика Британія, Італія, Іспанія, Німеччина. Лідерами за кількістю жертв є США — 579 276, Бразилія — 414 399, Індія — 230 168, Мексика — 218 007, а також Велика Британія — 127 830 та Італія — 122 005.

В Ізраїлі, де значну кількість громадян імунізували вакциною від компаній Pfizer та BioNTech, досліджували ефективність речовини. Автори стверджують, що їхнє дослідження підтверджує, що вакцинація – ефективний метод боротьби з коронавірусом.

У США підтримують відмову від захисту прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу. Адміністрація президента Джо Байдена виступила за обмін технологіями між країнами.

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