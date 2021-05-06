Зазвичай під час вагітності жінка в нормі набирає від 12 до 15 кг. Сюди входить вага дитини, навколоплідних вод, дитячого місця, збільшеної матки і молочних залоз.

Про те, як важливо майбутнім мамам стежити за своєю вагою Фактам ICTV розповіла лікар акушер-гінеколог Оксана Бабенко.

– Зазвичай худенькі жінки набирають більше ваги, ніж пампушки, – каже лікар. – І якщо не стежити за своєю вагою, то можна заробити серйозні ускладнення.

Вагітність – це стан інсулінорезистентності, коли невірний крок може привести до діабету другого типу. Часто в другій половині вагітності жінок тягне на солодке, вони поглинають тортики і цукерки. Все це прояви діабету вагітних.

До чого він призводить? По-перше, плід росте не по днях, а по годинах і велику дитину важче, а іноді неможливо, народити звичайним шляхом. Діти у таких мам хворобливі і пухкі.

Часто у таких жінок розвивається гіпертонія вагітних. І врешті-решт, дитина може загинути.

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Тяга до солоного призводить до прихованих набряків, що порушує роботу всього організму, серцево-судинної системи.

Тому дотримуйтесь порад вашого лікаря, який контролює вагу, не переїдайте, вживайте більше овочів. Порада, що вагітній їсти треба за двох пішов в минуле. За двох їсти не потрібно.

Лікарі радять, мамам, що годують груддю, харчуватися повноцінно. Кожен день в їхньому меню повинні бути свіжі овочі, фрукти, ягоди, м’ясо і риба. Саме ці продукти підтримають здоров’я і мами, і дитини.