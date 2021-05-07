Міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів заявив, що в Україні при наявності вакцини можливо робити до 10 мільйонів щеплень від Covid-19 на місяць.

– Якщо говорити мовою цифр, можливості всієї нашої системи при 11 тис. кабінетів щеплень, навіть якщо ми будемо робити 40–50 щеплень на добу (в кожному кабінеті), то це приблизно 400–500 тис. щеплень на добу, – сказав міністр.

По словам міністра, помноживши на кількість робочих днів, ми отримаємо приблизно 10 млн щеплень на місяць, в кабінетах щеплень. А ще є мобільні бригади, центри вакцинації, які ми можемо розгорнути. Головне питання – питання поставок вакцин. Сьогодні всі строки, які були передбачені контрактами, порушені. Як за прямими контрактами, так і з ініціативи COVAX.

За даними МОЗ на 6 травня існує 2132 пункти вакцинації.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні почалася 24 лютого.

Вакцини, що застосовуються для щеплень:

CoviShield, що розроблений Oxford/AstraZeneca (Індія). Та Індія призупинила експорт вакцини через брак препарату в країні.

AstraZeneca (Південна Корея).

CoronaVac (Китай)

Pfizer (США).

До кінця 2021 року заплановано щепити 24 мільйони українців.

За Національним планом вакцинації у травні в Україні мали б зробити до 5,6 млн щеплень. Тобто, щодня потрібно вакцинувати по 182 тисячі людей — та на такий рівень країна ще не вийшла.