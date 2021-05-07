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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

8 травня Сумська область виходить з червоної зони

люди в масках

З 8 травня Сумська область виходить з червоної зони карантину. Рішення ухвалили 7 травня на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у соціальних мережах. 8 травня Сумська область потрапить відразу в жовту зону епіднебезпеки.

Тому з 8 травня в Україні не залишиться жодної області в червоній зоні.

На ранок 7 травня в Україні підтвердили 2 105 428 випадків коронавірусу.  Епідситуація в країні продовжує погіршуватися, за добу – 8 404 нових хворих.

Джерело: Немчінов

Фото: Depositphotos

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