З 8 травня Сумська область виходить з червоної зони карантину. Рішення ухвалили 7 травня на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у соціальних мережах. 8 травня Сумська область потрапить відразу в жовту зону епіднебезпеки.

Тому з 8 травня в Україні не залишиться жодної області в червоній зоні.

На ранок 7 травня в Україні підтвердили 2 105 428 випадків коронавірусу. Епідситуація в країні продовжує погіршуватися, за добу – 8 404 нових хворих.

Джерело: Немчінов