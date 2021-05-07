Дерматит рук спостерігається у більш, ніж 90% медичних працівників і майже у 70% людей, не причетних до медичної галузі. До таких результатів прийшли вчені індійського Медичного коледжу батька Мюллера в ході цілеспрямованого дослідження, яке було представлено на симпозіумі Європейської академії дерматології та венерології.

Основним параметром вивчення стала дуже важлива функція шкірного бар’єру утримувати вологу. Вчені проаналізували цю функцію у майже 600 осіб.

Висновок дослідників: занадто часте миття рук, так само як і часте використання засобів для протирання на спиртовій основі, з високим ступенем ризику призводить до захворюваності дерматитом – запалення шкіри внаслідок зневоднення на тлі контакту з зовнішніми подразниками.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, коли в Україну прийде четверта хвиля коронавірусу.

Джерело: Scitechdaily