Дані по смертності від Covid-19 в Україні занижені втричі – дослідження

В Україні майже в три рази була занижена офіційна статистика смертей від коронавірусної інфекції в 2020 році. Про це повідомив Інститут показників і оцінки здоров’я при Медичній школі Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME).

За оцінками цієї незалежної дослідницької організації, реальна кількість смертей від Covid-19 становила майже 140 тис. випадків, в той час як Міністерство охорони здоров’я України говорило про трохи більше 45 тис. померлих.

Схожі ситуації зі зменшенням реальних показників смертності від Covid-19 виявлено також в Румунії (88 тис. проти 28 тисяч), Індії (655 тис. проти 220 тис) і Мексиці (617 тис. проти 217 тис.).

Росія занизила аналогічні дані в 5 разів (594 тис. проти 110 тис.).

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Японія, Єгипет і Казахстан прикрасили ситуацію із загибеллю своїх громадян від смертельної інфекції в 10 і більше разів.

У повідомленні IHME йдеться також про те, що отримані дані засновані на статистиці смертельних випадків, що спричинені безпосередньо вірусом SARS-CoV-2.

Згідно з даними IHME, Covid-19 став причиною майже 7 млн ​​смертей в світі, що більше, ніж в два рази перевищує офіційні цифри.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, коли в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцини від коронавірусу.

Джерело: IHME