Причини появи хропіння
За словами Михайла Дзюби, хропіння є наслідком звуження дихального проходу, внаслідок чого при кожному вдиху відбувається ритмічне зіткнення м’яких тканин глотки.
Звузитися дихальні шляхи можуть через збільшення аденоїдів або мигдалин, в зв’язку з викривленням перегородки носа. Досить часто причиною є вроджені дефекти. Наприклад, вузький носовий прохід, помітно подовжений язичок верхнього неба, погано розвинена нижня щелепа – через маленького розміру вона як би втиснула в шию. Крім того, послабити тонус глотки можуть і ряд гормональних патологій, таких, як гіпофункція щитовидки, при якій залоза виробляє менше гормону, ніж необхідно організму.
Говорячи про причини виникнення хропіння, не можна скидати з рахунків і такі важливі фактори, як надмірна вага, зловживання алкоголем, снодійними і заспокійливими препаратами.
Чому хропіння небезпечне
Одним з грізних наслідків хропіння може стати синдром обструктивного апное. Суть полягає в короткочасному перекритті надходження повітря в легені, що провокує кисневе голодування всього організму. Ефект апное може проявлятися 3-4 рази за ніч. Це легка форма хвороби. У важку вона переростає, коли випадки затримки дихання уві сні в сумі складають 3 і більше годин.
Зрозуміло, що такий сон ніяк не можна назвати здоровим і повноцінним. Після такої виснажливої ночі людина відчуває себе млявою, сонливою, розбитою, дратівливою. Протягом дня вона страждає головними болями, не в змозі сконцентрувати увагу, запам’ятати щось важливе і обов’язкове. Хронічний недосип у чоловіків досить часто позначається на потенції.
Але всі перераховані наслідки хропіння – лише “квіточки” порівняно з куди більш небезпечними для здоров’я і життя ризиками, серед яких – високий артеріальний тиск, аритмія, серцево-судинні патології, які загрожують інфарктом міокарда, інсультом, раптовою смертю уві сні.
Коли потрібно бити на сполох
Власне, відразу ж, як тільки у людини, що хропе, з’явилися перші ознаки хронічної втоми, млявість, дратівливість, головний боль. Серед симптомів, що насторожуюсть, – часте відвідування туалету вночі, підвищений артеріальний тиск, помітний набір зайвих кілограмів.
Зрозуміло, остаточний діагноз може поставити тільки профільний фахівець – лікар-отоларинголог. У ЛОРів сьогодні досить широкий арсенал для проведення необхідних досліджень. Наприклад, за допомогою полісонмографіі, при якій пацієнта підключають до спеціальних датчиків і вводять в сон. Поки людина спить, датчики фіксують безліч параметрів – від положення тіла під час сну до частоти дихання і гучності хропіння. Паралельно знімаються показання з приладів, які перевіряють мозкову активність, фіксують рух очних яблук і тонус м’язів підборіддя.
Як боротися із хропінням
Дослідивши стан пацієнта, лікар підбирає оптимальне для нього лікування. Буває так, що людині для вирішення проблеми рекомендують просто скинути зайві кіло або кинути курити.
Серед досить частих лікарських рекомендацій – порада не спати на спині, запобігаючи тим самим прилипання м’яких тканин глотки до неба, що, власне, і породжує хропіння. На які тільки хитрощі не йдуть люди, щоб слідувати цій рекомендації: прив’язують до спини невелику кульку, кладуть під голову відразу кілька подушок, щоб додати тілу сидяче положення тощо.
Допомогти в поліпшенні носового дихання можуть гомеопатичні препарати, дія яких спрямована на зміцнення тонусу м’язів глотки, і спеціальні пластирі, які на ніч кріпляться до крил носа. Але все це – не лікування, як таке, а лише допоміжна терапія від хропіння, спровокованого, наприклад, простудним захворюванням або надмірним прийомом алкоголю.
Хірургічне втручання доречно, якщо мова йде про корекцію носової перегородки, або тонзіектомію – видалення надмірно збільшених мигдаликів.
Важкі форми апное полегшують за допомогою спеціальних приладів – компресорів, завдання яких накачувати в глотку повітря, розширюючи тим самим дихальні шляхи. Звичайно ж, подібна процедура не лікує від хропіння, але хоча б мінімізує його ризики.
Гімнастика від хропіння
При легких формах апное вранці, після пробудження, і на ніч, перед сном, можна робити спеціальні вправи:
- якомога більше висунути язик вперед і вниз, утримуючи його так 2-3 секунди;
- натиснути рукою на підборіддя і, прикладаючи зусилля, рухати нижньою щелепою вперед і назад;
- перед сном затиснути в зубах на 4-5 хвилин дерев’яну паличку. Ця вправа дасть можливість вашим близьким заснути першими, до того, як ви почнете хропіти.