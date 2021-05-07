Для тих, хто ніколи не стикався з цією патологією дихальних шляхів, хропіння представляється чимось дуже смішним, майже анекдотичним. Але з такою оцінкою категорично не погодяться ті, хто нестерпно страждає як від власного оглушливого “рику”, так і від виснажливої ​​тортури розкотистим гуркотом з боку близьких і рідних людей.

В соціальному плані проблема хропіння настільки значуща і серйозна, що вона стало лідирує серед причин, що призводять до розлучення. Хронічний недосип через хропіння б’є по нервах, вганяє в стан стресу, провокує сварки і конфлікти. З медичної точки зору, хропіння може бути симптомом, який сигналізує про серйозне захворювання, що загрожує фатальною зупинкою дихання уві сні.

Чи можна боротися із хропінням, яке перетворює життя на пекло? Факти ICTV поставили питання нашому сьогоднішньому консультанту, лікарю отоларингологу вищої категорії Михайлу Дзюбі.