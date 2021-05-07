Національний план вакцинації від Covid-19 в Україні має п’ять етапів. У першу чергу має бути забезпечений захист людей з груп ризику, розповів у ефірі одного з телеканалів міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Уже у червні міністерство має намір розпочати щеплення всіх охочих, які зареєстровані у через на вакцинацію від Covid-19.

– Дуже важливо захистити людей, які важко хворіють, бо люди після 60 років набагато тяжче хворіють, набагато вище летальність, на превеликий жаль, – сказав міністр.

Степанов наголосив, що сновна мета в цій війні з Covid-19, щоб наші втрати, а це людські життя, це горе в кожне родину, щоб їх просто не було. Але водночас ми додаємо етапи в міру надходження вакцин. Зараз це три етапи, далі будемо додавати інші етапи, і тих людей, хто перші записалися, показали таку активну позицію щодо вакцинації.

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Охочих, за словами міністра, уже є понад 500 тис. людей різних вікових груп. Вони записалися в чергу через додаток Дія або через портал.

Уже у липні-серпні Україна очікує на вакцину NovaVax із законтрактованих 10 млн доз.

Джерело: Ранок з Україною