У Києві станом на 7 травня виявили 611 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці хворобу підтвердили у 197 968 громадян.
Хто захворів за добу:
- 334 жінки віком від 18 до 100 років;
- 255 чоловіків віком від 18 до 94 років;
- 7 дівчаток від 2 до 17 років;
- 15 хлопчиків від 1 до 17 років.
У місті за добу – 30 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 750.
1 303 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 126 618.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому (112), Деснянському (71) та Дніпровському (69) районах міста.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.