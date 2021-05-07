У Києві станом на 7 травня виявили 611 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці хворобу підтвердили у 197 968 громадян.

Хто захворів за добу:

334 жінки віком від 18 до 100 років;

255 чоловіків віком від 18 до 94 років;

7 дівчаток від 2 до 17 років;

15 хлопчиків від 1 до 17 років.

У місті за добу – 30 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 750.

1 303 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 126 618.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому (112), Деснянському (71) та Дніпровському (69) районах міста.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: