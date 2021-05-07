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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Ситуація з Covid-19 не поліпшується: за добу у Києві захворіло 611 осіб

дівчина у масці

У Києві станом на 7 травня виявили 611 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці хворобу підтвердили у 197 968 громадян.

Хто захворів за добу:

  • 334 жінки віком від 18 до 100 років;
  • 255 чоловіків віком від 18 до 94 років;
  • 7 дівчаток від 2 до 17 років;
  • 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

У місті за добу – 30 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 750.

1 303 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 126 618.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дарницькому (112), Деснянському (71) та Дніпровському (69) районах міста.

коронавірус у Києві 7 травня, карта

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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