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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Лисі чоловіки частіше страждають від Covid-ускладнень — дослідження

Лисі чоловіки частіше страждають від Covid-ускладнень — дослідження

Згідно із новим дослідженням, лисі чоловіки в два з половиною рази частіше страждають важкими симптомами коронавірусу.

Американські вчені вважають, що гормони – андрогени, які пов’язані з випаданням волосся, роблять людей сприйнятливими до найбільш серйозних впливів вірусу.

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Зв’язок між облисінням і важкими симптомами настільки сильний, що експерти закликають розглядати його як фактор ризику. Вважається, що андрогени діють як ворота, що підвищують здатність коронавірусу атакувати клітини.

Вчені в США, де проводилося дослідження за участю 65 чоловіків, впевнені, що дане відкриття може знизити рівень смертності і зробити революцію в лікуванні. Це пов’язано з тим, що чоловіки в два рази частіше вмирають від Covid-19.

Однак дослідники також виявили аналогічні результати й у жінок, які втрачають волосся через андрогени.

Крім того, дослідники випробували терапію з використанням нового препарату, що блокує рецептори андрогенів.

Гормональні супресивні препарати, які в даний час використовуються для лікування раку простати і облисіння, також можуть дати чоловікам більше шансів побороти смертельний вірус.

В Україні майже в три рази була занижена офіційна статистика смертей від коронавірусної інфекції в 2020 році.

Джерело: Edinburgh Live

Фото: Pixabay

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