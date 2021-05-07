Україні знадобиться півтора роки на те, щоб налагодити власне виробництво вакцини проти коронавірусу. Про це заявив голова Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО України Сергій Комісаренко в ефірі одного з телеканалів.

За словами відомого українського вченого-біохіміка, це стане можливим за умови скасування авторського права на виготовлення вакцин. Про це зараз ведуться жваві дебати між США і ЄС. Причому, як відомо, Сполучені Штати вже висловили готовність відмовитися від виняткового права інтелектуальної власності в цій сфері.

Завдання прищепити Covid-вакциною до Дня Незалежності більшу половину дорослого населення країни, поставленого Президентом України перед урядом, можна реалізувати. Сергій Комісаренко прокоментував ймовірність його виконання, пославшись на головного санітарного лікаря України. В одному зі своїх виступів Віктор Ляшко заявив, що в країні створена інфраструктура, яка дозволяє прищепити в день до 200 тис. осіб.

Нагадаємо, що за станом на 7 травня 2021 року одну дозу вакцини проти коронавірусу отримали 759 тис. українців.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, чому лисі чоловіки частіше страждають від ускладнень після перенесеної коронавірусної інфекції.