У Києві з’явилася карта пунктів вакцинації проти Covid-19

Розробники КМДА створили карту пунктів вакцинації від коронавірусу у Києві.

За словами директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург, нова карта є простою, інформативною і доступною у використанні.

– На карту нанесено пункти щеплення, де вакцинують від Covid-19. Але при цьому необхідно пам’ятати, хто саме зараз має право вакцинуватися, – зазначила вона.

Карта пунктів вакцинації у Києві розміщена на сайті міської держадміністрації. За даними карти, загалом у Києві відкрито 77 таких пунктів.

Після натискання на будь-який із червоних значків на екрані з’явиться повна назва закладу, де проводять вакцинацію від Covid-19, а також його адреса.

Коронавірус в Києві

Станом на вечір 7 травня коронавірус в Києві виявили вже у 197 968 громадян.

За минулу добу додалося ще 611 нових випадків захворювання, ще 30 випадків стали летальними.

За весь час пандемії коронавірус подолали 126 618 киян, за попередню добу одужали понад 4,7 тис. пацієнтів.