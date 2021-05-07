У Львові дитині видалили пухлину вагою більше кілограма

12-річна дівчинка була в екстреному порядку прооперована у Львівській міській дитячій лікарні з приводу величезної – 1 кг 200 грамів – пухлини в черевній порожнині.

Як повідомив дитячий лікар-хірург Юрій Колівошко, ситуація ускладнювалася наявністю у підлітка генетичного відхилення, яке передбачає ряд інших патологій, зокрема, затримку психічного розвитку. Судячи з усього, саме цей недолік знизив больовий поріг настільки, що дитина не відчувала сам ріст пухлини.

– Лікарі нашої лікарні в ніч на 29 квітня невідкладно прооперували пацієнтку зі скаргами на сильний біль в животі, – розповів Юрій Колівошко.

Під час операції, яка тривала три години, була виявлена ​​пухлина в жіночих придатках вагою 1200 грамів. На момент прибуття в лікарню трапився розрив пухлини, а її кров’янистий зміст вилився в черевну порожнину, провокуючи сильний біль. Під час операції пухлину повністю видалили, а черевну порожнину просушили.

В даний час, підліток переведена з відділення реанімації в загальну хірургію, де отримує необхідне лікування. Її консультують лікарі суміжних спеціальностей – гінеколог, онколог, нейрохірург. Оскільки генетичне відхилення – порушення 14-ї хромосоми – асоціюється з кістами головного мозку.

А між тим, Фактам ICTV стало відомо, коли почнуть робити щеплення проти коронавірусу тим, хто записався в чергу на отримання вакцини.

Джерело: Львівська міськрада