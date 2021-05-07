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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

У МОЗ розповіли, скільки пацієнтів з коронавірусом перебувають на кисні

У МОЗ розповіли, скільки пацієнтів з коронавірусом перебувають на кисні

Українська система охорони здоров’я має наразі підготовлених 68 298 ліжка з киснем для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

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Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Всього в лікарнях України на даний момент перебуває 31 707 хворих та з підозрою на коронавірусну хворобу, з них на кисневій терапії – 28 041 людина, – сказав він.

Тобто, це 88% від усіх госпіталізованих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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