У світі станом на 7 травня було зафіксовано понад 156 млн випадків коронавірусу. За добу – 846 453 нових випадки Covid-19. У число країн з більш ніж 10 млн випадків зараження Covid-19 входять США, Індія і Бразилія. В Україні також зафіксовано зростання кількості нових випадків Covid-19, за добу 8 404 хворих.

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Коронавірус в Україні

В Україні підтвердили 2 105 428 випадків коронавірусу , за добу – 8 404 нових хворих. З-поміж нових випадків – 353 дитини та 185 медпрацівників. Загалом в Україні від вірусу померло 45 830 осіб, за добу – 379. Одужати вдалося 1 731 162 українцям, за день – 19 453.

У Києві ситуація з Covid-19 не поліпшується – за добу захворіло 611 осіб. Загалом у столиці України хворобу підтвердили у 197 968 громадян.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україна епідситуація стабілізувалася. Він додав, що вже завтра, 8 травня, вся Україна буде у жовтому, або помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов запевнив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу.

Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що з 8 травня Сумська область виходить з червоної зони карантину.

Інститут показників і оцінки здоров’я при Медичній школі Вашингтонського університету повідомив, що в Україні майже в три рази була занижена офіційна статистика смертей від коронавірусної інфекції в 2020 році.

Коронавірус в світі

Covid-антилідером залишаються США, де виявлено сумарно 32 604 704 інфікованих і зафіксований 580 061 летальний результат. Друге місце за кількістю тих, що заразилися займає Індія, де кількість підтверджених випадків Covid-19 продовжує зростати: за добу кількість заражених досягла 21 491 598, кількість померлих склала 234 083. На третій позиції знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 003 563 хворих, з них померли 416 949 осіб.

Вакцинація в Україні

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, що національний план вакцинації від Covid-19 в Україні має п’ять етапів. І вже у червні міністерство має намір розпочати щеплення всіх охочих, які зареєстровані у через на вакцинацію від Covid-19.

Також він заявив, що в Україні при наявності вакцини можливо робити до 10 мільйонів щеплень від Covid-19 на місяць.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко озвучив терміни початку вакцинації другою дозою CoviShield і CoronaVac. Зокрема, для CoviShield, який почали використовувати 24 лютого. Інтервал між першим і другим щепленням 12 тижнів. Тому друге щеплення має розпочатися 19 травня. А щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 13 квітня, інтервал між дозами становить 28 днів. Друге щеплення має початись 11 травня.

Головний інженер-програміст UBS Андрій Панас повідомив, що станом на 7 травня в Україні залишилося 161 090 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca. І ця кількість вакцини буде використана упродовж наступного тижня.

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