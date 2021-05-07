В Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область, – сказав він.

За словами міністра, це були надзвичайно складні 2 місяці.

– Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня й початок квітня були найпіковішими, – сказав він.

Степанов заявив, що в Україні подолано чергову хвилю Covid-19, але поки не вірус.

– Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних, – підкреслив він.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що в Україна епідситуація стабілізувалася.