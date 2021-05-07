Станом на 7 травня в Україні залишилося 161 090 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це повідомив головний інженер-програміст UBS Андрій Панас.

– За актуальних темпів вакцинації в Україні ця кількість вакцини буде використана упродовж наступного тижня, – написав він.

Вакцини від AstraZeneca залишилось 18,58% від використаної кількості.

А швидкість вакцинації населення вакциною СoronaVac є незадовільною.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу.

Джерело: Facebook