Станом на 7 травня в Україні залишилося 161 090 доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Про це повідомив головний інженер-програміст UBS Андрій Панас.
– За актуальних темпів вакцинації в Україні ця кількість вакцини буде використана упродовж наступного тижня, – написав він.
Вакцини від AstraZeneca залишилось 18,58% від використаної кількості.
А швидкість вакцинації населення вакциною СoronaVac є незадовільною.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні завершується третя хвиля пандемії коронавірусу.
Джерело: Facebook