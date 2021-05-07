Є два дієвих методи стримування поширення коронавірусної хвороби.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– По-перше, це карантинні обмеження, а по-друге – це вакцинація. Від початку вакцинальної компанії в Україні, яка стартувала 24 лютого, наразі в нас щеплено 822 196 осіб. 6 травня провели 26 967 щеплень, – сказав він.

Вакциною CoviShield щеплено 480 тис. українців, вакциною CoronaVac – 67 тис., вакциною Pfizer – 48 774, а вакциною AstraZeneca – 225 тис. осіб.

Також головний санітарний лікар озвучив терміни початку вакцинації другою дозою CoviShield і CoronaVac.

– Хотів би сьогодні озвучити терміни, коли почнеться друге щеплення по кожній із вакцин. Зокрема, для CoviShield, який почали використовувати 24 лютого. Інтервал між першим і другим щепленням 12 тижнів. Тому друге щеплення має розпочатися 19 травня, — сказав він.

Ляшко також нагадав, що для отримання щеплення від коронавірусу наявність декларації із сімейним лікарем не є обо’язковою.

– Для того, аби вакцинуватися від Covid-19, передусім потрібно бажання людини і наявність вакцини в кабінеті щеплення, – сказав він.

Додамо, що щеплення вакциною CoronaVac розпочалося 13 квітня, інтервал між дозами становить 28 днів. Друге щеплення має початись 11 травня.

У четвер, 6 травня державна комісія техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій вивела з червоного рівня дві області: Запорізьку та Полтавську.