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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinopharm від Covid-19

ВООЗ схвалила китайську вакцину Sinopharm від Covid-19

Китайська вакцина компанії Sinopharm стала шостою вакциною, яку схвалила ВООЗ. Вона відповідає нормам безпеки, ефективності та якості, сказав на брифінгу глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

– Всесвітня організація охорони здоров’я включила вакцину Sinopharm в список препаратів, рекомендованих для екстреного застосування проти коронавірусної інфекції, – сказав глава.

Відомо, що вакцина від Sinopharm – рекомбінантний засіб, що містить частини протеїну коронавіруса для стимулювання імунної відповіді. Для повного захисту від коронавірусної інфекції потрібно дві дози щеплення з інтервалом 21 день.

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Вакцинація в Україні

Всього 82 1770 осіб вакцинували в Україні з початку прищеплювальної кампанії, за добу – 37 967 українців. Найбільша кількість щеплень зробили в Дніпропетровській області – 4 358.

Джерело: ВООЗ

Фото: Pexels

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