Розслідування експертів Рівайвал Інституту відкрило громадськості тривожні дані.

Пройшов місяць зі спливу дедлайну, однак НСЗУ фіналізувало контрактування лише 24% заявок на фінансування. Хоча б один договір отримало лише 38% медичних закладів.

Національна служба здоров’я профінансувала систему охорони здоров’я лише на 15,6% від середнього рівня останніх 3 місяців. Це при тому, що з грошей НСЗУ близько 60% йде на зарплати медиків А фінансування лікарень з інших джерел нижче за зарплати медиків на 7%, і часто не може бути мобілізовано через цільове призначення.

Такою затримкою НСЗУ створює “ефект доміно” у вигляді дисфункцій по всій системі державних інститутів.

– Уряд профінансував, Мінздоров’я затвердив необхідні нормативні документи. Все для того, щоб Програма медичних гарантій служила пацієнтам і забезпечувала умови роботи для медиків. Якщо ж останніх позбавили засобів існування – значить, знову постраждає пацієнт. Він отримає виснаженого медика, або відсутність медичних послуг, – обурений MD/MBA, інфекціоніст, правозахисник медиків, консультант лікарень і великого бізнесу Вадим Арістов.

Окрім затримки із контрактуванням та виплатою є ще одне питання – скільки грошей? Вимоги НСЗУ та фінансування пакетів – змінюються на ходу. А це означає, що керівників лікарень вчергове випустили у фінансовий рік без даних для планування витрат.

– А потім дивуються, що понад 30 тис. українських медиків за рік звільнилися. Мігрують туди, де менеджмент кращий, ніж в НСЗУ. Рядові працівники Служби зробили все, що змогли: безсонні ночі, безкінечні вибачення перед лікарнями, – сказав Арістов.

Як роз’яснив експерт, до отримання перших грошей лікарня повинна пройти каскад з шістьох підрозділів НСЗУ. На цих бюрократичних поневіряннях витрачається час і робляться помилки.

Україна пройшла третю хвилю коронавірусу, а в світі вже 156 млн інфікованих.

Джерело: Рівайвал Інститут Майбутнього