В Україна епідситуація стабілізувалася.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, вчора, 6 травня, державна комісія техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій вивела з червоного рівня дві області: Запорізьку та Полтавську.

– Залишилась в нас тільки Сумська область. Водночас, за індикаторами, які ми отримали сьогодні зранку, Сумська область може бути виведена з червоного рівня епідеміологічної небезпеки, – сказав головний санітарний лікар.

Підсумовуючи хвилеподібне зростання, яке було в Україні впродовж лютого, березня і квітня Ляшко сказав, що в червоний рівень епіднебезпеки за цей період потрапили 14 областей і місто Київ.

– Середній термін перебування регіону в червоному рівні епіднебезпеки становив 37 днів. Найшвидше справилась з червоним рівнем і коронавірусом в цілому Полтавська область, яка перебувала в жорстких епідобмеженнях 22 дні. А найдовше в червоному рівні була Житомирська область – 63 дні, і Чернівецька – 52 дні, – підкреслив він.

Також Ляшко звернувся до українців с проханням з порозумінням поставитися до виходу областей з червоного рівня.

– Це не скасування карантину, це скасування деяких жорсткіших карантинних обмежень, – зауважив він.

Якщо Сумська область сьогодні таки вийде з червоного рівня, то вже завтра, 8 травня, вся Україна буде у жовтому, або помаранчевому рівні епідеміологічної небезпеки.

Наостанок Ляшко нагадав, що на території жовтого або помаранчевого рівня також діють певні карантинні обмеження, яких необхідно дотримуватись.

Обмеження жовтої зони будуть досить м’якими:

діє масочний режим в транспорті і закритих приміщеннях;

масові заходи дозволені за умови наповненості залу не більше, ніж наполовину, і при виділенні 4 квадратних метрів простору для однієї людини;

кінотеатри можуть працювати з наповненістю залу не більше, ніж на половину, і дотриманням шахового порядку місць;

дозволена робота навчальних закладів;

заклади харчування можуть працювати до 24 годин;

громадський транспорт буде перевозити пасажирів у кількості сидячих місць;

дозволена робота спортзалів, басейнів і фітнес-клубів.

В помаранчевій зоні діють такі ж заборони, як і в жовтій. Цей рівень свідчить про небезпечну епідемічну ситуацію та наближення до червоної зони.

У Києві станом на 7 травня виявили 611 нових випадків коронавірусу.