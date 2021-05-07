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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Знову зростання кількості нових випадків Covid-19, в Україні за добу 8 404 хворих

дівчина у масці

Станом на ранок 7 травня в Україні підтвердили 2 105 428 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 8 404 нових хворих.

З-поміж нових випадків – 353 дитини та 185 медпрацівників.

Загалом в Україні від вірусу померло 45 830 осіб, за добу – 379. Одужати вдалося 1 731 162 українцям, за день – 19 453.

За час пандемії в Україні провели 9 594 857 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 39 748.

Вакцинація в Україні

821 770 людей щеплено в Україні від початку вакцинальної кампанії, за добу – 37 967 українців.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (991), Дніпропетровській (622) та Донецькій (571) областях.

Нові випадки та щеплення в областях:

  • Вінницька область – 205 випадків/1 858 щеплень;
  • Волинська область – 267 випадків/698 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 622 випадки/4 358 щеплень;
  • Донецька область – 571 випадок/1 265 щеплень;
  • Житомирська область – 228 випадків/692 щеплення;
  • Закарпатська – 124 випадки/522 щеплення;
  • Запорізька область – 494 випадки/1 713 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 146 випадків/783 щеплення;
  • Київська область – 366 випадків/3 557 щеплень;
  • Кіровоградська область – 67 випадків/645 щеплень;
  • Луганська область – 232 випадки/668 щеплень;
  • Львівська область – 256 випадків/2 789 щеплень;
  • Миколаївська область – 257 випадків/1 217 щеплень;
  • Одеська область – 344 випадки/1 444 щеплення;
  • Полтавська область – 387 випадків/153 щеплення;
  • Рівненська область – 438 випадків/1 039 щеплень;
  • Сумська область – 337 випадків/1 203 щеплення;
  • Тернопільська область – 163 випадки/704 щеплення;
  • Харківська область – 991 випадок/317 щеплень;
  • Херсонська область – 215 випадків/2 410 щеплень;
  • Хмельницька область – 408 випадків/1 376 щеплень;
  • Черкаська область – 415 випадків/1 134 щеплення;
  • Чернівецька область – 116 випадків/452 щеплення;
  • Чернігівська область – 144 випадки/944 щеплення.

коронавірус в Україні 7 травня

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Коронавірус в Україні

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 6 травня зросла до 2 097 024 випадків.

Добовий приріст – 6 038 нових хворих.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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