Станом на ранок 7 травня в Україні підтвердили 2 105 428 випадків коронавірусу. У країні продовжує погіршуватися епідситуація, за добу – 8 404 нових хворих.
З-поміж нових випадків – 353 дитини та 185 медпрацівників.
Загалом в Україні від вірусу померло 45 830 осіб, за добу – 379. Одужати вдалося 1 731 162 українцям, за день – 19 453.
За час пандемії в Україні провели 9 594 857 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 39 748.
Вакцинація в Україні
821 770 людей щеплено в Україні від початку вакцинальної кампанії, за добу – 37 967 українців.
Коронавірус у регіонах
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (991), Дніпропетровській (622) та Донецькій (571) областях.
Нові випадки та щеплення в областях:
- Вінницька область – 205 випадків/1 858 щеплень;
- Волинська область – 267 випадків/698 щеплень;
- Дніпропетровська область – 622 випадки/4 358 щеплень;
- Донецька область – 571 випадок/1 265 щеплень;
- Житомирська область – 228 випадків/692 щеплення;
- Закарпатська – 124 випадки/522 щеплення;
- Запорізька область – 494 випадки/1 713 щеплень;
- Івано-Франківська область – 146 випадків/783 щеплення;
- Київська область – 366 випадків/3 557 щеплень;
- Кіровоградська область – 67 випадків/645 щеплень;
- Луганська область – 232 випадки/668 щеплень;
- Львівська область – 256 випадків/2 789 щеплень;
- Миколаївська область – 257 випадків/1 217 щеплень;
- Одеська область – 344 випадки/1 444 щеплення;
- Полтавська область – 387 випадків/153 щеплення;
- Рівненська область – 438 випадків/1 039 щеплень;
- Сумська область – 337 випадків/1 203 щеплення;
- Тернопільська область – 163 випадки/704 щеплення;
- Харківська область – 991 випадок/317 щеплень;
- Херсонська область – 215 випадків/2 410 щеплень;
- Хмельницька область – 408 випадків/1 376 щеплень;
- Черкаська область – 415 випадків/1 134 щеплення;
- Чернівецька область – 116 випадків/452 щеплення;
- Чернігівська область – 144 випадки/944 щеплення.
Коронавірус в Україні
Кількість інфікованих коронавірусом в Україні станом на 6 травня зросла до 2 097 024 випадків.
Добовий приріст – 6 038 нових хворих.
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