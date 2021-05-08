У Києві станом на 8 травня виявили 753 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці хворобу підтвердили у 198 721 громадян.

Хто захворів за добу:

410 жінок віком від 18 до 97 років;

315 чоловіків віком від 18 до 95 років;

13 дівчаток від 1 до 17 років;

15 хлопчиків від 1 до 17 років.

У місті за добу – 37 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 787.

1 268 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 127 886.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському (113), Солом’янському (110) та Дарницькому (103) районах міста.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: