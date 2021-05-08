У Києві станом на 8 травня виявили 753 нових випадків коронавірусу.
Загалом у столиці хворобу підтвердили у 198 721 громадян.
Хто захворів за добу:
- 410 жінок віком від 18 до 97 років;
- 315 чоловіків віком від 18 до 95 років;
- 13 дівчаток від 1 до 17 років;
- 15 хлопчиків від 1 до 17 років.
У місті за добу – 37 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 787.
1 268 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 127 886.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському (113), Солом’янському (110) та Дарницькому (103) районах міста.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.