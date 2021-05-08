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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Погіршення ситуації з Covid-19: за добу захворіло 753 киянина

дівчина у масці

У Києві станом на 8 травня виявили 753 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці хворобу підтвердили у 198 721 громадян.

Хто захворів за добу:

  • 410 жінок віком від 18 до 97 років;
  • 315 чоловіків віком від 18 до 95 років;
  • 13 дівчаток від 1 до 17 років;
  • 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

У місті за добу – 37 летальних випадки від вірусу, загалом – 4 787.

1 268 киянина подолали коронавірус, за час пандемії – 127 886.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Шевченківському (113), Солом’янському (110) та Дарницькому (103) районах міста.

Статистика Covid-19 за 8 травня

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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