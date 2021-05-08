Статистика коронавірусу: в Україні знову зросла кількість хворих – за добу 8 710

Станом на ранок, 8 травня, в Україні було зафіксовано 2 114 138 випадків коронавірусу. Епідситуація в країні і далі погіршуватися: за добу – 8 710 нових пацієнтів з Covid-19.

Серед нових випадків – 374 дитини і 193 медпрацівники.

Загалом в Україні від вірусу померли 46 200 осіб, за добу – 370. Одужати вдалося 1 750 570 українцям, за день – 19 408.

С початку пандемії в Україні провели 9 633 983 тести методом ПЛР, за останні 24 години – 39 126.

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Вакцинація в Україні

857 798 осіб вакцинували в Україні з початку кампанії з імунізації, за добу – 36 046 українців.

Коронавірус в регіонах

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (753), а також у Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Нові випадки і щеплення в областях:

Київ – 753 випадки / 5032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків / 1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок / 817 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків / 3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків / 1 133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків / 741 щеплення;

Закарпатська – 121 випадок / 597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки / 1 516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків / 1 201 щеплення;

Київська область – 370 випадків / 2 662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки / 1 088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки / 670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків / 3 215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків / 857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків / 1 618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків / 673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків / 1 256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки / 1 078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки / 578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки / 198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків / 1 940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків / 1 184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків / 995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків / 475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки / 1 108 щеплень.

Зняття бар’єрів на експорт вакцини

Раніше на прес-конференції в Порту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйнен закликала зняти всі бар’єри для експорту вакцин від коронавірусу.

За її словами, лише таким чином можна перемогти пандемію Covid-19.

Голова ЄК наголосила, що заяви правовласників щодо відмови від захисту прав інтелектуальної власності – недостатньо.