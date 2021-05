Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичними компаніями Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Постачання вакцини проти коронавірусу очікуються протягом 2021-2023 років.

Також плануються й інші контракти на поставку препаратів проти Covid-19.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.

Other contracts and other vaccine technologies will follow.

