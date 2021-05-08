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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Єврокомісія затвердила контракт з Pfizer на 1,8 млрд доз Covid-вакцини

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

Європейська комісія підписала контракт з фармацевтичними компаніями Biontech/Pfizer на 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Постачання вакцини проти коронавірусу очікуються протягом 2021-2023 років.

– Єврокомісія затвердила контракт на гарантовані 900 млн доз (+900 млн додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки, – повідомила політик.

Також плануються й інші контракти на поставку препаратів проти Covid-19.

Вакцинація в Євросоюзі

До кінця першого місяця літа держави-члени Євросоюзу планують отримати додаткові 50 млн доз вакцини від BioNTech/Pfizer.

Постачання цієї партії спочатку повинно було відбутися в четвертому кварталі року, проте цю домовленість незабаром вдалося змінити. Читайте новини про вакцинацію в ЄС на сайті  Факти ICTV.

Фото: Depositphotos

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