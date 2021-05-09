У Києві станом на 9 травня виявили 255 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці захворювання підтвердили у 198 976 громадян.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: