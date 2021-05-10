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Факти / Lifestyle
Дмитро Кудрявцев |

Літак приземлився в Борисполі: Україна отримала ще 500 млн доз вакцини CoronaVac

Літак приземлився в Борисполі: Україна отримала ще 500 млн доз вакцини CoronaVac

У Борисполі приземлився літак, на борту якого знаходилася чергова партія вакцини CoronaVac для України.

Як розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, в столичний аеропорт було доставлено 500 млн доз препарату CoronaVac.

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Голова медичного відомства також зазначив, що контракт з китайською корпорацією Sinovac Biotech було підписано на закупівлю 1,9 млн доз вакцини, понад 1,2 млн з яких вже було доставлено.

Кампанія РФ з дискредитації західних вакцин

Минулого тижня Максим Степанов заявляв, що Кремль намагається втягнути Україну в кампанію з дискредитації вакцин, вироблених на Заході.

На думку міністра охорони здоров’я, такі дії Москви пояснюються спробою просування російської вакцини Супутник V.

Чиновник зазначив, що Україна не дивлячись на всі зусилля РФ навіть не розглядає можливість закупівлі цього препарату.

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