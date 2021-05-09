Кількість інфікованих на коронавірус в Україні станом на 9 травня зросла на 5 372 особи за добу. Зокрема захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 119 510 осіб. За останню добу небезпечну хворобу змогла перемогти 9 181 особа. Загалом 1 759 751 українець зміг подолати небезпечне захворювання.

У Covid-відділення госпіталізували 2 599 хворих. Також за добу зареєстрували 193 летальних випадки.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували летальних випадків – 46 393, проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.

Статистика у регіонах – випадків/щеплень

Київ – 255/360

Вінницька область – 73/60

Волинська область – 82/102

Дніпропетровська область – 798/510

Донецька область – 401/0

Житомирська область – 191/51

Закарпатська область – 37/30

Запорізька область – 111/53

Івано-Франківська область – 83/120

Київська область – 210/225

Кіровоградська область – 150/289

Луганська область – 54/86

Львівська область – 329/814

Миколаївська область – 253/303

Одеська область – 342/298

Полтавська область – 147/164

Рівненська область – 142/50

Сумська область – 225/40

Тернопільська область – 227/160

Харківська область – 361/55

Херсонська область – 154/540

Хмельницька область – 227/10

Черкаська область – 152/226

Чернівецька область – 69/117

Чернігівська – 299/180

Коронавірус в Україні

За вчорашню добу, 8 травня, коронавірус в Україні зафіксували у 2 114 138 громадян. Епідемічна ситуація в країні погіршується з тією ж швидкістю: за добу госпіталізували 8 710 пацієнтів з небезпечним захворюванням.

Всього в Україні від вірусу загинули понад 46 тис. осіб, за добу – 370 українців. Однак подолати захворювання вдалося понад 1,7 млн українцям, за день від вірусу вилікувалися 19 408 осіб.