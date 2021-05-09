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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Ситуація не змінюється: в Україні знову зросла кількість хворих на Covid-19

Ситуація не змінюється: в Україні знову зросла кількість хворих на Covid-19

Кількість інфікованих на коронавірус в Україні станом на 9 травня зросла на 5 372 особи за добу. Зокрема захворіли 244 дитини та 57 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 119 510 осіб. За останню добу небезпечну хворобу змогла перемогти 9 181 особа. Загалом 1 759 751 українець зміг подолати небезпечне захворювання.

У Covid-відділення госпіталізували 2 599 хворих. Також за добу зареєстрували 193 летальних випадки.

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Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) та Львівській (329) областях.

За весь час пандемії в Україні зафіксували летальних випадків – 46 393, проведено ПЛР-тестувань – 9 655 779.

Статистика у регіонах – випадків/щеплень

Київ – 255/360
Вінницька область – 73/60
Волинська область – 82/102
Дніпропетровська область – 798/510
Донецька область – 401/0
Житомирська область – 191/51
Закарпатська область – 37/30
Запорізька область – 111/53
Івано-Франківська область – 83/120
Київська область – 210/225
Кіровоградська область – 150/289
Луганська область – 54/86
Львівська область – 329/814
Миколаївська область – 253/303
Одеська область – 342/298
Полтавська область – 147/164
Рівненська область – 142/50
Сумська область – 225/40
Тернопільська область – 227/160
Харківська область – 361/55
Херсонська область – 154/540
Хмельницька область – 227/10
Черкаська область – 152/226
Чернівецька область – 69/117
Чернігівська – 299/180

Коронавірус в Україні

За вчорашню добу, 8 травня, коронавірус в Україні зафіксували у 2 114 138 громадян. Епідемічна ситуація в країні погіршується з тією ж швидкістю: за добу госпіталізували 8 710 пацієнтів з небезпечним захворюванням.

Всього в Україні від вірусу загинули понад 46 тис. осіб, за добу – 370 українців. Однак подолати захворювання вдалося понад 1,7 млн українцям, за день від вірусу вилікувалися 19 408 осіб.

Фото: Pexels

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