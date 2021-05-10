Малорухливість, гіподинамія, є причиною виникнення багатьох хвороб: від гіпертонії до цукрового діабету. ВООЗ в Всесвітній День руху зазначає, що від недостатньої фізичної активності щороку вмирає більше трьох мільйонів людей. Причому, більше всього у розвинених країнах. Вчені з’ясували, що за останні сто років ми стали рухатися на 96% менше. Якщо малорухливість буде прогресувати, то люди зовсім перестануть рухатися, а значить, вимруть.

Чи це насправді так, Факти ICTV з’ясовували у вчителя фізкультури, тренера з карате Олени Яковлевої.

– Все так і є, – підтвердила Олена Яковлева. – Коли людина мало рухається, у неї може розвинутись гіподинамія. А це слабкість м’язів, в тому числі і серцевих. У людини сповільнюється метаболізм, і вона набирає вагу. Внаслідок уповільнення кровообігу, погіршується живлення мозку, а значить, порушуються когнітивні функції. Поступово розвиваються хвороби, в тому числі і смертельні. В результаті людина гине.

Так, перспектива у людства, скажемо відверто, не радісна. А тому, потрібно брати ноги в руки і бігти, пливти, або хоча б ходити. Одним словом, рухатися.

Але з рухом вступають в конкуренцію гаджети. Це біда сучасності. Навіть на канікулах важко витягти підлітків на вулицю. У незручній позі вони проводять багато годин, а потім мають викривлення хребта, слабкі м’язи тазового дна, що загрожує проблемами з сечовим міхуром, запори, у хлопчиків – варикоцеле. Сьогодні, навіть, геморой знаходять вже у підлітків.

– Привчати до фізичної активності потрібно з дитинства, – радить вчитель фізкультури і тренер. – Батьки повинні стати в цьому прикладом. Дітей можна віддавати в спортивні секції, а можна всією сім’єю проводити вихідні на велосипедах, в піших прогулянках, рухливих іграх на дачі або у дворі.

Щоб фізична активність приносила користь, потрібно розумно підійти до її вибору. Дітям має бути цікаво те, чим вони займаються. Враховуйте, що кожен вид спорту розвиває різні групи м’язів, виховує певні якості. Придивіться до дітей, прислухайтеся до їхніх бажань. Не тисніть на дитину. Остаточний вибір вона повинна зробити сама. Але не дозволяйте їй стрибати з однієї секції в іншу: так вона ніде і ніколи не досягне успіху.

Якщо дитині не затишно на заняттях, спробуйте знайти іншого тренера. Але якщо їй важко, або вона ще занадто мала, то відкладіть спорт іще на якийсь час.

– Мене на карате батько привів у чотири роки, – розповіла Олена Яковлєва. – Але на другому-третьому тренуванні я стала пустувати, і тоді батько, він же тренер, сказав – додому, і ще рік чекаємо. А через рік все пішло, як по маслу. Оптимальний вік початку тренувань – 5 років. А до цього – активні ігри.

Тренер порадила обов’язково займати дітей посильними фізичними навантаженнями. Це стане в нагоді і в школі, і в житті. Спорт організовує, привчає до дисципліни, відповідальності, виховає цілеспрямованість. Хіба не ці якості потрібні, щоб досягти успіху в житті? А що вже говорити про користь для здоров’я!

Плавання – кращий засіб від нежитю. Саме тренування у воді зміцнюють захист від респіраторних хвороб. У плаванні працюють всі м’язи тіла, хребет і суглоби стають гнучкими, а м’язовий корсет не дозволяє їм “просідати”.

Бойові мистецтва виховують терпіння, дисципліну, допомагають контролювати енергію, направляти її в потрібне русло.

Футбол тренує спритність, розвиває координацію рухів, зміцнює ноги, вчить взаємодіяти в команді.

Волейбол розвиває реакцію, периферичний зір, зміцнює суглоби і зв’язки, укріплює організм.

Баскетбол допомагає підрости низькорослим дітям, що позитивно позначається на їхній самооцінці.

Художня гімнастика розвиває грацію, пластику, силу, а також виховує наполегливість, цілеспрямованість, здатність концентруватися.

І неважливо, чи досягне ваша дитина спортивних висот, важливо, що вона залишиться здоровою і активною на довгі роки.

Що стосується людей старшого віку, їм теж не варто засиджуватися вдома. Потрібно гуляти щодня, виконувати посильні фізичні вправи. Гуляючи, можна зустріти якусь оздоровчу групу своїх однолітків і приєднатися до них. У Києві, наприклад, у парку ім. Т.Г.Шевченка тренер зі спортивної ходьби Олександр Шимко безкоштовно проводить заняття для всіх бажаючих. У Львові нещодавно стали безкоштовно навчати скандинавській ходьбі. В інших містах теж є свої проекти. Не лінуйтеся, дізнавайтеся і рухайтеся.

Фото: Олена Яковлева