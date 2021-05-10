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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Коронавірус у Києві: за добу захворіла 101 особа

коронавірус, карантин

У Києві станом на ранок 10 травня підтвердили 101 новий випадок коронавірусу – 14 осіб госпіталізували. За весь період пандемії у столиці захворіли 199 077 мешканців.

За останню добу щеплення від Covid-19 не отримала жодна людина у місті. Водночас одужало 46 киян, за весь період подолати хворобу вдалося 128 157 мешканцям столиці.

Внаслідок ускладнень Covid-19 померли вісім людей, загалом зафіксовано 4 826 летальних випадків.

Найбільше випадків за добу зареєстровано у Солом’янському (41), Святошинському (14) та Дарницькому (12) районах.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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