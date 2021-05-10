У Києві станом на ранок 10 травня підтвердили 101 новий випадок коронавірусу – 14 осіб госпіталізували. За весь період пандемії у столиці захворіли 199 077 мешканців.
За останню добу щеплення від Covid-19 не отримала жодна людина у місті. Водночас одужало 46 киян, за весь період подолати хворобу вдалося 128 157 мешканцям столиці.
Внаслідок ускладнень Covid-19 померли вісім людей, загалом зафіксовано 4 826 летальних випадків.
Найбільше випадків за добу зареєстровано у Солом’янському (41), Святошинському (14) та Дарницькому (12) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.