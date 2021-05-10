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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Понад 9 тис. одужали: 2 817 українців захворіли на коронавірус за добу

коронавірус, Київ, карантин

Станом на ранок 10 травня в Україні зафіксовано 2 122 327 випадків коронавірусу, за добу захворіли 2 817 осіб, зокрема 31 медичний працівник і 159 дітей. З них до лікарень госпіталізували 1 414 людей.

Коронавірус 10 травня – статистика МОЗ

За добу від ускладнень Covid-19 померли 119 пацієнтів, за весь період пандемії – 46 512. Побороти хворобу вдалося уже 1 768 753 українцям, за добу одужали 9 002 особи.

За останні 24 години було проведено 21 883 тестування, за весь період – 9 668 937.

Коронавірус в Україні – поширення у регіонах

Відповідно до статистики МОЗ України на 10 травня, найбільше випадків за останню добу було зафіксовано у Дніпропетровській (449), Донецькій (243) та Львівській (217) областях.

  • м. Київ – +101;
  • Вінницька область – +38;
  • Волинська область – +95;
  • Дніпропетровська область – +449;
  • Донецька область – +243;
  • Житомирська область – +132;
  • Закарпатська – +32;
  • Запорізька область – +74;
  • Івано-Франківська область – +50;
  • Київська область – +184;
  • Кіровоградська область – +72;
  • Луганська область – +31;
  • Львівська область – +217;
  • Миколаївська область – +156;
  • Одеська область – +83;
  • Полтавська область – +130;
  • Рівненська область – +67;
  • Сумська область – +54;
  • Тернопільська область – +108;
  • Харківська область – +175;
  • Херсонська область – +90;
  • Хмельницька область – +15;
  • Черкаська область – +126;
  • Чернівецька область – +58;
  • Чернігівська область – +37.
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Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 10 травня 2021 року уже 863 645 українців отримали щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 1 004 особи. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.

Фото: УНІАН

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