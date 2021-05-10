Станом на ранок 10 травня в Україні зафіксовано 2 122 327 випадків коронавірусу, за добу захворіли 2 817 осіб, зокрема 31 медичний працівник і 159 дітей. З них до лікарень госпіталізували 1 414 людей.

Коронавірус 10 травня – статистика МОЗ

За добу від ускладнень Covid-19 померли 119 пацієнтів, за весь період пандемії – 46 512. Побороти хворобу вдалося уже 1 768 753 українцям, за добу одужали 9 002 особи.

За останні 24 години було проведено 21 883 тестування, за весь період – 9 668 937.

Коронавірус в Україні – поширення у регіонах

Відповідно до статистики МОЗ України на 10 травня, найбільше випадків за останню добу було зафіксовано у Дніпропетровській (449), Донецькій (243) та Львівській (217) областях.

м. Київ – +101;

Вінницька область – +38;

Волинська область – +95;

Дніпропетровська область – +449;

Донецька область – +243;

Житомирська область – +132;

Закарпатська – +32;

Запорізька область – +74;

Івано-Франківська область – +50;

Київська область – +184;

Кіровоградська область – +72;

Луганська область – +31;

Львівська область – +217;

Миколаївська область – +156;

Одеська область – +83;

Полтавська область – +130;

Рівненська область – +67;

Сумська область – +54;

Тернопільська область – +108;

Харківська область – +175;

Херсонська область – +90;

Хмельницька область – +15;

Черкаська область – +126;

Чернівецька область – +58;

Чернігівська область – +37.

Вакцинація в Україні

Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 10 травня 2021 року уже 863 645 українців отримали щеплення від коронавірусу.

За останню добу вакцинувалися 1 004 особи. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.