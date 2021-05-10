Станом на ранок 10 травня в Україні зафіксовано 2 122 327 випадків коронавірусу, за добу захворіли 2 817 осіб, зокрема 31 медичний працівник і 159 дітей. З них до лікарень госпіталізували 1 414 людей.
Коронавірус 10 травня – статистика МОЗ
За добу від ускладнень Covid-19 померли 119 пацієнтів, за весь період пандемії – 46 512. Побороти хворобу вдалося уже 1 768 753 українцям, за добу одужали 9 002 особи.
За останні 24 години було проведено 21 883 тестування, за весь період – 9 668 937.
Коронавірус в Україні – поширення у регіонах
Відповідно до статистики МОЗ України на 10 травня, найбільше випадків за останню добу було зафіксовано у Дніпропетровській (449), Донецькій (243) та Львівській (217) областях.
- м. Київ – +101;
- Вінницька область – +38;
- Волинська область – +95;
- Дніпропетровська область – +449;
- Донецька область – +243;
- Житомирська область – +132;
- Закарпатська – +32;
- Запорізька область – +74;
- Івано-Франківська область – +50;
- Київська область – +184;
- Кіровоградська область – +72;
- Луганська область – +31;
- Львівська область – +217;
- Миколаївська область – +156;
- Одеська область – +83;
- Полтавська область – +130;
- Рівненська область – +67;
- Сумська область – +54;
- Тернопільська область – +108;
- Харківська область – +175;
- Херсонська область – +90;
- Хмельницька область – +15;
- Черкаська область – +126;
- Чернівецька область – +58;
- Чернігівська область – +37.
Вакцинація в Україні
Кампанія з вакцинації населення в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 10 травня 2021 року уже 863 645 українців отримали щеплення від коронавірусу.
За останню добу вакцинувалися 1 004 особи. Детальніше, як проходить вакцинація в Україні, читайте на Фактах ICTV.